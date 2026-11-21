Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Gençlerbirliği , sahasında Gaziantep FK 'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti.

Mücadele ardından Gençlerbirliği 14 puana yükselirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

KORKUTAN SAKATLIK

Mücadelenin 70. dakikasında Arda Çağan Çelik ile Myenty Abena çarpıştı. Bu anın ardından iki oyuncu da yerde kaldı. Kafa travması sebebiyle sağlık ekipleri ve ambulans sahaya geldi. Yapılan tetiklerin sonrasında Abena hastaneye sevk edildi.