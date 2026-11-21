Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı
21.11.2026 16:09
Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı tek golle mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Gaziantep FK karşısında Traore'nin golüyle kazanan Gençlerbirliği puanını 14'e yükseltti. Gaziantep FK ise üst üste 7. mağlubiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti.
Mücadele ardından Gençlerbirliği 14 puana yükselirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
KORKUTAN SAKATLIK
Mücadelenin 70. dakikasında Arda Çağan Çelik ile Myenty Abena çarpıştı. Bu anın ardından iki oyuncu da yerde kaldı. Kafa travması sebebiyle sağlık ekipleri ve ambulans sahaya geldi. Yapılan tetiklerin sonrasında Abena hastaneye sevk edildi.
TFF'nin daha önce açıkladığı çoklu top sisitemi Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında kullanıldı.
Gençlerbirliği’nin sahasında Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni uygulaması hayata geçirildi.
‘Çoklu Top Sistemi’ kapsamında top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi.
Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.