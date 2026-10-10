Gençlerbirliği 92. dakikada attı, Amedspor zirveyi Galatasaray'a bıraktı
10.10.2026 16:55
Thalisson maçın kaderini belirleyen isim oldu.
Ankara'da oynanan ve 2-2 biten maçta Gençlerbirliği'nden Thalisson'un 90+2'de attığı beraberlik golü, Süper Lig'in zirvesini değiştirdi.
Süper Lig’in 7’nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Başkent ekibinin 90+2'de attığı beraberlik golü Amed Sportif Faaliyetleri'nin lig liderliğini Galatasaray'a devretmesine neden oldu.
Konuk ekip 25'inci dakikada Dia Saba'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Genclerbirliği 54'üncü dakikada Luis'in frikik golüyle buna cevap verse de Amed SF, 68'de Ballet'in sağ ayağıyla köşeye bıraktığı topla tekrar öne geçti: 1-2.
90+2'de Thalisson'un kafa vuruşuyle gelen beraberlik golü ile Süper Lig'in yeni lideri de Galatasaray oldu.