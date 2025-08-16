Gençlerbirliği, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.



Başkent ekibinde Samsunspor deplasmanında sakatlanan Peter Etebo, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Yeni transferlerden Henry Onyekuru'nun ise kadroda yer alması bekleniyor.



Süper Lig'e 4 sezon sonra dönen Gençlerbirliği, ligin ilk haftasında Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.



Kırmızı-siyahlılar, Eryaman Stadı'ndaki son Süper Lig maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Göztepe karşısında çıktı ve maçtan 5-3 galip ayrıldı.