Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’de Gençlerbirliği ve Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Play-off’a kalmayı hedefleyen Ankara temsilcisi bu sezon ligde çıktığı 34 karşılaşmada 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Peki Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Bandırmaspor bu sezon 56 puan toplarken rakibiyle arasında 2 puan fark bulunuyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. İşte, karşılaşmanın detayları…
GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de oynanacak Gençlerbirliği - Bandırmaspor mücadelesi bugün saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Gençlerbirliği - Bandırmaspor mücadelesini Yasin Kol yönetirken yardımcılıklarını ise Barış Çiçeksoyu ve Hasan Erdoğan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak levent Balcı görev alacak.
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