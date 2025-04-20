Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Bandırmaspor bu sezon 56 puan toplarken rakibiyle arasında 2 puan fark bulunuyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. İşte, karşılaşmanın detayları…



GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de oynanacak Gençlerbirliği - Bandırmaspor mücadelesi bugün saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Gençlerbirliği - Bandırmaspor mücadelesini Yasin Kol yönetirken yardımcılıklarını ise Barış Çiçeksoyu ve Hasan Erdoğan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak levent Balcı görev alacak.

