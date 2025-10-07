Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur istifa etti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Başkanı Osman Sungur, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel meseleleri nedeniyle, kulüp başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı

Sungur, paylaşımında, görev yaptığı sürece hiçbir yönetim kurulu üyesiyle sorun yaşamadığını ve bu süreçte en büyük destekçilerinin de kurulu üyeleri olduğunu söyledi.

Osman Sungur "Gençlerbirliği’nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

