Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 26. hafta
15.03.2026 13:51
Son Güncelleme: 15.03.2026 14:54
Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Haftaya 46 puanla 4. sırada giren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Mart Pazar akşamı Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK YARIDAKİ MAÇI GENÇLERBİRLİĞİ KAZANMIŞTI
Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.
Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.