Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, çeşitli top sürme ve pas organizasyonlarıyla devam etti.

Çift kale ve minyatür kalelerle dar alanda maç yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği -Fenerbahçe karşılaşması, 15 Ağustos Cumartesi günü 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.