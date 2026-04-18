Gençlerbirliği-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
18.04.2026 12:41
IHA
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Söz konusu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş olacak.
Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesinde VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da da Murat Altan görev yapacak.