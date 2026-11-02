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Gençlerbirliği gol oldu yağdı

02.11.2026 23:34

Gençlerbirliği gol oldu yağdı
DHA
DHA
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Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor'u 5-0 yenerek 3 puan hasretini dindirdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, Alanyaspor'u 5-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla ligde tam 7 hafta sonra kazandı. Lige 3 maçta 7 puanla giren Gençlerbirliği liderliğe de yükselmişti. 

Ancak sonraki süreçte sadece Amedspor'dan son dakika golü ile beraberliği kurtarabilen Gençlerbirliği 5 tane de yenilgi almıştı. Bu sonuçla puanını 11 yapan Başkent temsilcisi hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak.

Ligde üste üste 3. yenilgisini alan ve son 4 maçta 1 puan kazanabilen Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. Alanyaspor'un milli ara öncesi rakibi ise sahasında Trabzonspor.

 

Maçın golleri Oğulcan  (Dk. 1),  Tongya (Dk. 59),  Gouveia  (Dk. 67 ve Dk. 79) ile Mendes'den (Dk. 69) geldi.

 

 

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