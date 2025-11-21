Gençlerbirliği, iki eksikle Galatasaray deplasmanında
21.11.2025 12:39
AA
Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligdeki son karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen başkent ekibi, 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.