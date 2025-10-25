Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )
Süper Lig’de heyecan Gençlerbirliği - Konyaspor maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Gençlerbirliği - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Gençlerbirliği - Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
