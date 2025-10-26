Gençlerbirliği-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 10. hafta

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Gençlerbirliği-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



11 ARALIK'TAN SONRA İLK KARŞILAŞMA



Halil Umut Meler, 11 Aralık 2023'teki olaylı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası ilk kez Eryaman Stadı'nda karşılaşma yönetecek.



Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında sürdürmeye çalışacak.



Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, son 4 haftada topladığı 8 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.



Lige 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabilen Konyaspor ise 11 puanla 9. sırada bulunuyor.



