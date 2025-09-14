Gençlerbirliği, Rizespor deplasmanında! Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 2025-2026 sezonu heyecanlı başladı. Rizespor ve rakip Gençlerbirliği de şu ana kadar ligde çıktığı maçlardan zafer elde edemedi. Taraftarlar Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair detayları araştırıyor.



RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği 15 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da karşılaşıyor. Maç, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Bein Sports 1 kanalından canlı aktarılacak.



Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcıları ise; Murat Temel, Cem Özbay ve Yunus Dursun olacak.