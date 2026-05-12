Gençlerbirliği-Trabzonspor yarı final maçının hakemi açıklandı

12.05.2026 16:40

Anadolu Ajansı

Turu geçen takım finale çıkacak.

 Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak.
 

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.