Gençlerbirliği ve Alanyaspor yenişemedi

50. dakikada Mounie'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği top, savunmadan sektikten sonra Hagi'nin önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



52. dakikada topla hareketlenen İbrahim Kaya'nın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.



66. dakikada Gençlerbirliği, Zuzek ile beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Niang'ın kafayla arkaya aşırdığı topa dokunan Zuzek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



69. konuk ekip yeniden skor üstünlüğünü yakaladı. Hagi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hwang, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren Güney Koreli futbolcu, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı Erhan'ın üzerinden filelere gönderdi: 1-2.



73. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Oğulcan Ülgün'ün, Hagi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.



76. dakikada Niang'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 2-2.



İkinci devre temponun düşmediği müsabakada başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 10'a, Gençlerbirliği ise 5'e yükseltti