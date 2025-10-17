Gençlerbirliği yeni başkanıyla ilk maçında Beşiktaş karşısında

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.



Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 3 maçlık yenilmezlik serisi (1 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını İstanbul deplasmanında sürdürmeye çalışacak.



Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, milli ara öncesi ligdeki son maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini 1-0'lık skorla ikas Eyüpspor karşısında elde etti.



Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu maç günü belli olacak.



Kırmızı kart cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.



KULÜP BAŞKANI DEĞİŞTİ



Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi başkan değişikliği yaşandı.



Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa Mehmet Kaya seçildi.



Başkent temsilcisi, Mehmet Kaya'nın başkanlığında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.