NTV.COM.TR

Gençlerbirliği'nde istifa

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti.

Gençlerbirliği'nde istifa

Kırmız-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev yapan Düzgün, yazılı olarak kulübe istifasını sundu.

Düzgün'ün başkent kulübünde sportif direktörlük görevini üstlendiği süreçte , 4 yıl aranın ardından 'e yükselmişti.

Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde de çeşitli görevler almıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...