Gençlerbirliği'nde tedbir kararı kalktı
28.11.2025 16:32
Anadolu Ajansı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde genel kurul öncesi tedbir kararı kalktı.
Ankara 29. Sulh Hukuk Mahkemesi, Gençlerbirliği Kulübünün genel kuruluyla ilgili daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
Gençlerbirliği Kulübünün itirazı üzerine bugün görülen duruşmada, 19 Kasım'da verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Böylece 1200 yeni üye, olağanüstü seçimli genel kurula katılabilecek.
Kırmızı-siyahlı kulübün yeni yönetimi, çoğunluğun sağlanması halinde yarın, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 6 Aralık'ta seçilecek.