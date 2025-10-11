Gençlerbirliği'nde yeni görev dağılımları belli oldu

Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla Mehmet Kaya'nın başkanlığa seçildiği başkent ekibinde, yeni görev dağılımı kulübün internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre kırmızı-siyahlı ekibin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:



Başkan: Mehmet Kaya



Başkan vekili: İsmail Geliç



Başkan yardımcısı: Erhan Kızılmeşe



Genel sekreter: Taner Ünlü



Sayman: Adem Becerikli



Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Serkan Yıldız



Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı



Yönetim kurulu üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.