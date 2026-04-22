Gençlerbirliği'ne yenilen Galatasaray, çeyrek finalde elendi
22.04.2026 19:18
Son Güncelleme: 22.04.2026 22:28
Icardi'nin üzüntüsü
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Evinde 2-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekip kupaya veda etti.
Galatasaray hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürmek için sahaya çıktı.
Osimhen'in takıma döndüğü maçta sarı kırmızılılar, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maçı 2-0 kazanan Ankara temsilcisi yarı finale çıktı.
Hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği maçı kazanan Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Rams Park'taki mücadelede Icardi 11'de sahaya sürülürken Osimhen yedek başlağı maça 78. dakikada dahil oldu. Maç sonunda yıldız golcüye kart çıktı.
İki takım geçen hafta sonu ligde karşılaşmış, Galatasaray Ankara'da 2-1 kazanmıştı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR