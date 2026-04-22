Gençlerbirliği'ne yenilen Galatasaray, çeyrek finalde elendi

22.04.2026 19:18

Son Güncelleme: 22.04.2026 22:28

Anadolu Ajansı

Icardi'nin üzüntüsü

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Evinde 2-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekip kupaya veda etti.

Galatasaray hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürmek için sahaya çıktı.

 

Osimhen'in takıma döndüğü maçta sarı kırmızılılar, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maçı 2-0 kazanan Ankara temsilcisi yarı finale çıktı. 

 

Hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği maçı kazanan Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. 

Rams Park'taki mücadelede Icardi 11'de sahaya sürülürken Osimhen yedek başlağı maça 78. dakikada dahil oldu. Maç sonunda yıldız golcüye kart çıktı.

 

İki takım geçen hafta sonu ligde karşılaşmış, Galatasaray Ankara'da 2-1 kazanmıştı. 

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

22:24
MAÇ SONA ERDİ
Süper Lig'de kümede kalma yarışı veren Gençlerbirliği İstanbul'a 2-0 galip geldi ve yarı finale çıktı.
22:14
FARK 2'YE ÇIKTI
Konuk ekip Gençlerbirliği, Traore'nin golüyle 2-0 öne geçti.
22:10
OSİMHEN DÖNDÜ
Victor Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga yerine oyuna girdi.
22:03
GOL OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'ın Wilfried Singo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
21:43
İKİNCİ DEVRE GOLLE BAŞLADI
Galatasaray-Gençlerbirliği maçında kaleyi bulan ilk şutun gerçekleştiği atak 51. dakikada yaşandı. Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti.
21:19
DEVRE SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
21:05
YARIM SAATTE GOL YOK
Müsabakanın ilk 30 dakikasında gol sesi çıkmadı.
20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı başladı.
20:21
23 NİSAN'A ÖZEL TİŞÖRT
Galatasaraylı futbolcular, 23 Nisan için hazırlanan özel tişörtlerle ısınmaya çıktı.
20:03
"ÖNEMLİ BİR HAFTAYA GİRİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Hem kupa hem de ligde puan farkını arttırabileceğimiz bir hafta. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz."
19:18
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Lemina, Sane, Ahmed, Lang, Icardi. Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
