Gençlerbirliği'nin olağan genel kurulu ertelendi

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ankara ekibini olağan genel kurul toplantısı çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

