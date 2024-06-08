Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.



Bakan Osman Aşkın Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canıgönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."