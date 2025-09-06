Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Maçı izlemek üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi.
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Basketbol
- Futbol