Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllü kamp lideri başvurusu ne zaman bitecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre adaylar, 15 Nisan'a kadar "ghgm.gsb.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.



Gönüllü liderliği havuzunu yenileme ve genişletmeyi amaçlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 660 yeni kamp liderini, rol model, gençleri yönlendiren, grup dinamiklerini etkin yönetebilen, yeteneklerini, bilgisini ve uzmanlığını paylaşan kişiler arasından seçecek.



Takım çalışması ve iletişim becerileri gibi alanlarda kendilerini geliştirme şansı da bulabilecek yeni liderlere üç dönem halinde 6 gün süreyle eğitimler verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik kamplarında bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, "Hem konsept hem de uygulamayı geliştirip, güncelliyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi gençlik kampı programlarıdır." ifadelerini kullandı.