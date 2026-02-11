Gençlik ve Spor Bakanlığından "VAR Merkezi ziyareti" açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin FIFA Kokart Töreni'nin ardından program kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi ziyareti sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır. Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."



TFF'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm müsabakalarda temel önceliği şeffaflık, tarafsızlık ve futbolun oyun kuralları çerçevesinde adil şekilde yönetilmesidir. VAR sistemi de bu amaca hizmet eden teknik bir destek mekanizması olup, uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmaktadır.

Kamuoyunda ziyaretin amacı dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup, sürecin teknik ve eğitim odaklı niteliğinin özellikle altını çizeriz. " denildi.