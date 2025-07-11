Genç sporcu babası tarafından vahşice öldürüldü: 5 kurşun sonrası kanlar içinde bulundu

Hintli tenisçi Radhika Yadav, babası Deepak Yadav (49) tarafından vahşice öldürüldü.



Ülkesinde tenis akademisi bulunan Radhika, Delhi'deki evinin mutfağında babası tarafından ruhsatlı tabancayla 5 kurşunla vuruldu. Kurşunların 3'ü genç sporcunun sırtına isabet etti.



Akrabaları tarafından kanlar içinde bulunan ve hastaneye kaldırılan Yadav'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet sırasında Radhika'nın annesi de evdeydi.

BABASI İTİRAF ETTİ



Baba Yadav ise olayı itiraf ederek depresyonda olduğu ifade etti. Tutuklanan babasının cezası ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



Ülkesinde başarılı ve yükselen bir sporcu olduğu vurgulanan 25 yaşındaki Radhika'nın komşuları, babasıyla maddiyat nedeniyle tartışma yaşadıklarını iddia etti.



Olay Hindistan ve İngiltere basınında da geniş yer buldu.