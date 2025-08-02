Genk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen iki takım karşı karşıya gelecek. Genk, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Antwerp ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki Genk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını karşılayan Genk ve Antwerp kozlarını paylaşacak. Genk- Antwerp maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Porto - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENK - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN?
Genk’in Antwerp’i ağırlayacağı mücadele 3 Ağustos) saat 14.30’da başlayacak. Cristal Arena Stadyumu'nda oynanacak Genk Antwerp mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
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