Genk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)

Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını karşılayan Genk ve Antwerp kozlarını paylaşacak. Genk- Antwerp maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Porto - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GENK - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN?



Genk’in Antwerp’i ağırlayacağı mücadele 3 Ağustos) saat 14.30’da başlayacak. Cristal Arena Stadyumu'nda oynanacak Genk Antwerp mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

