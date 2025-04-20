Genk - St. Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Pro League)

Belçika’da adım adım şampiyonluğa giden Genk, St. Gilloise karşısında hata yapmak istemiyor. Union Saint - Gilloise ise şampiyonluk turuna 3’te 3’le başlarken performansıyla rakiplerine gözdağı verdi. Genk - St. Gilloise maçının şifresiz olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. Union St. Gilloise etkili hücum hattıyla dikkat çekerken ligin en golcü üçüncü takımı. İşte, Genk - St. Gilloise maçına ilişkin son bilgiler…



GENK - ST. GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?



Belçika Pro League’de şampiyonluk turu mücadelelerinde 4. hafta maçları oynanacak. St. Gilloise yoluna namağlup devam ederken Genk ise son mücadelesinde mağlup oldu.



Cristal Arena Stadyumu'nda oynanacak Genk - St. Gilloise mücadelesi 20 Nisan Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

