Gennaro Gattuso, "Montella söyledi, biz de yapalım" diyerek planını açıkladı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitiren İtalya Milli Takımı, turnuvaya katılım için play-off oynamaya hak kazanmıştı.

“Gök Mavililer” kura çekiminin sonucunda Kuzey İrlanda ile eşleşti.

Takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso, kura çekimi organizasyonunun sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ"

Kuzey İrlanda'nın fiziksel açıdan çok güçlü bir takım olduğunu belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Kuzey İrlanda oynadığı maçlarda fizik kalitesiyle öne çıkan bir takım oldu. Asla pes etmiyorlar. Savaşmak zorundayız. Bunu üç aydır söylüyorum. Play-off etabını geçmek zorundayız, geleceğe güvenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIRILGANIZ"

Elemelerin son maçında Norveç'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet hakkında da yorumlarda bulunan Gattuso, "Maçlarda çok kırılganız, bunun üzerine eğilmemiz lazım. Doğru olanı yaptığımızda son derece rekabetçi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Tabii ki Norveç maçında yaptığımız hataların bedelini ödedik. Ama bu artık benim birinci önceliğim. Bu konuda gelişeceğiz." şeklinde görüşlerini ifade etti.

"UMARIM MONTELLA'NIN DEDİĞİNİ BİZ DE YAPARIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Trendyol Süper Lig maçlarının bir haftalığına ertelenmesi önerisi hakkında da yorumda bulunan İtalyan çalıştırıcı, ""Montella bana play-off'tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz."" diyerek konuşmasına son verdi.