Genoa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Genoa - Fiorentina karşı karşıya geliyor. Fiorentina zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Genoa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

GENOA - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Genoa - Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Cenova'da, Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.