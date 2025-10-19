Genoa - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Genoa - Parma maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Parma yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



GENOA - PARMA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da Genoa - Parma karşı karşıya geliyor Cenova'da, Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 16.00’ da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

