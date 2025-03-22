George Foreman kimdir? Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman'ın hayatı
George Foreman, sosyal medya kullanıcıları ve boks sporunun sevenleri tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin eski rakiplerinden olan George Foreman 76 yaşında hayatını kaybetti. George Foreman'ın hayatı ve kariyerini merak edenler ise internet üzerinden sorgulama yapıyor. Peki, George Foreman kimdir? İşte eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman'ın hayatı.
Boks dünyasının en büyük isimlerinden biri olan George Foreman, yalnızca ringdeki zaferleriyle değil, aynı zamanda girişimci kimliği ve ilham veren hayat hikayesiyle de tanınmaktadır. Peki, George Foreman kimdir ve onu bu kadar özel kılan nedir? İşte efsane boksörün kariyeri, başarıları ve hayatına dair ayrıntılar.
GEORGE FOREMAN KİMDİR?
George Edward Foreman, 10 Ocak 1949’da ABD’nin Texas eyaletinde doğdu. Zorlu bir çocukluk geçiren Foreman, genç yaşlarda spora ilgi duymaya başladı. Boksla tanışması ise hayatında bir dönüm noktası oldu. Yeteneği kısa sürede fark edilen Foreman, amatör boks kariyerinde büyük başarılar elde etti.
Foreman, 1968 yılında Meksika Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak adını duyurdu. Bu başarının ardından profesyonel boksa adım atan genç yetenek, hızla yükselişe geçti. Güçlü yumrukları ve agresif dövüş tarzıyla rakiplerini birer birer mağlup eden Foreman, 1973 yılında Joe Frazier’ı yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.
MUHAMMED ALİ İLE EFSANEVİ MÜCADELE
George Foreman’ın en unutulmaz maçı, 1974 yılında Zaire’de düzenlenen "Rumble in the Jungle" mücadelesi oldu. Karşısında ise boksun yaşayan efsanesi Muhammed Ali vardı. Foreman, maç boyunca üstün görünse de Ali’nin akıllıca savunma taktiği ve yorucu stratejisi sayesinde nakavtla mağlup oldu. Bu yenilgi, Foreman’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
EN YAŞLI AĞIR SİKLET ŞAMPİYONU OLDU
1977 yılında boksu bıraktığını açıklayan Foreman, dinî inançlarına yönelerek farklı bir yaşam tarzı benimsedi. Ancak 10 yıl sonra, 1987’de ringlere geri döndü. 45 yaşında yeniden dünya şampiyonu olan Foreman, boks tarihine "en yaşlı ağır sıklet şampiyonu" olarak adını yazdırdı.
Boks kariyerinin ardından Foreman, iş dünyasına atıldı ve en büyük başarısını "George Foreman Grill" adlı mutfak aletleriyle yakaladı. Milyonlarca satılan bu ürün, onu sadece spor dünyasında değil, iş dünyasında da bir ikon haline getirdi.
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