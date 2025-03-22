George Foreman kimdir? Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman'ın hayatı

Boks dünyasının en büyük isimlerinden biri olan George Foreman, yalnızca ringdeki zaferleriyle değil, aynı zamanda girişimci kimliği ve ilham veren hayat hikayesiyle de tanınmaktadır. Peki, George Foreman kimdir ve onu bu kadar özel kılan nedir? İşte efsane boksörün kariyeri, başarıları ve hayatına dair ayrıntılar.



GEORGE FOREMAN KİMDİR?



George Edward Foreman, 10 Ocak 1949’da ABD’nin Texas eyaletinde doğdu. Zorlu bir çocukluk geçiren Foreman, genç yaşlarda spora ilgi duymaya başladı. Boksla tanışması ise hayatında bir dönüm noktası oldu. Yeteneği kısa sürede fark edilen Foreman, amatör boks kariyerinde büyük başarılar elde etti.



Foreman, 1968 yılında Meksika Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak adını duyurdu. Bu başarının ardından profesyonel boksa adım atan genç yetenek, hızla yükselişe geçti. Güçlü yumrukları ve agresif dövüş tarzıyla rakiplerini birer birer mağlup eden Foreman, 1973 yılında Joe Frazier’ı yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.



MUHAMMED ALİ İLE EFSANEVİ MÜCADELE



George Foreman’ın en unutulmaz maçı, 1974 yılında Zaire’de düzenlenen "Rumble in the Jungle" mücadelesi oldu. Karşısında ise boksun yaşayan efsanesi Muhammed Ali vardı. Foreman, maç boyunca üstün görünse de Ali’nin akıllıca savunma taktiği ve yorucu stratejisi sayesinde nakavtla mağlup oldu. Bu yenilgi, Foreman’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.