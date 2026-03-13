Gerilim devam ediyor, dava açmamak için 24 saat süre verdiler. "Paylaşımları kaldırın"

Samsunspor, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan kriz sürüyor.



Samsunspor, Fenerbahçe maçının ardından yeni bir açıklama yayınlayarak hararet içerikli paylaşımlara 24 saat süre verdi. Kulüp, “24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak.” ifadelerini kullandı.



Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:



"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Sayın Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir.

Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir.

24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal Savcılık başvuruları yapılacaktır.

Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır."