Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Getafe ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuçlara gitmeye çalışacak. Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Getafe - Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Real Madrid yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…
GETAFE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da Getafe - Real Madrid karşı karşıya geliyor. Madrid'da, Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 22.00’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
