Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da 9. hafta

İspanya La Liga'nın 9. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Getafe ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Arda Güler'in ilk 11'de olması beklenen mücadelede, Real Madrid kazanmak ve Barcelona ile olan puan farkını açmak istiyor. Peki, Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GETAFE-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Getafe, Alfonso Pérez Kolezyumu'nda yarın Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.



Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI



Bu yıl oldukça formda bir grafik sergileyen Real Madrid, Getafe karşısında da kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.



Bu sezon çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Real Madrid, ligdeki 8. galibiyetini elde etmek için sahada olacak.