Gheorghe Hagi: Okan Buruk kazanmak için savaşıyor

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kupası’nı kazanmasının 25’inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler için İstanbul’a geldi.

Yarın Kayserispor ile oynanacak karşılaşmayı da takip edecek Gheorghe Hagi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

UEFA Kupası’nın kazanıldığı dönemde unutamadığı bir anı olup olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Gheorghe Hagi, “Avrupa’nın en iyisini olmak benim açımdan bu kupanın kazanılmasında geçen emeklerin hepsi çok özeldi. Herkes çok önemliydi. Başkandan başlayarak, teknik ekip, Florya’daki çalışanlar, hepimiz çok önemliydik. Çok iyi, çok emek sarf eden insanlardı. Çünkü başka türlü bunu kazanamazdık. Bunun hakkı herkese eşit şekilde verilmesi gerekiyor. Futbol ekip işi. Çok iyi mantalitesi olan bir ekip yaratman gerekir. Herkesin birbiriyle bunu paylaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"OKAN BURUK KAZANAN BİR MANTALİTİYE SAHİP"



Sarı-kırmızılı ekibin iyi gittiğini, üst üste şampiyonluklar kazandığını ifade eden Hagi, “Galatasaray çok iyi gidiyor. Takım içinde planlar çok iyi. Türkiye’nin en iyisi. Kazanmak, şampiyon olmak zor ve muhteşem bir şeydir. Diğer ekipler de çok iyi. Ümit ediyorum ki gelecekte Avrupa’da da iyi işler yaparlar. Okan Buruk takım arkadaşımdı. Altın ekibin bir parçasıydı. Kazanmak için savaşıyor. Kazanan bir mantaliteye sahip. Çok iyi arkadaşım. Ekip içinde muhteşem figürler gösteren bir arkadaşımızdı” şeklinde konuştu.