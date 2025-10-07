Gheorghe Hagi Süper Lig'e dönüyor: Önce oğlu şimdi kendi geliyor

OĞLU DA GELMİŞTİ



Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Zaten insanların sizi bu kadar istemesi, bu kadar sevmesi gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Burada gerçekten çok keyifli karşılandım. Bu da yapacağımız çok iş olduğunun göstergesi. Taraftarlara şunu da net şekilde söyleyebilirim; motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde yüzümü vereceğimden emin olabilirler." demişti.

