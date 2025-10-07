Gheorghe Hagi Süper Lig'e dönüyor: Önce oğlu şimdi kendi geliyor
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, yeniden Süper Lig'de görev yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
HAGI YENİDEN SÜPER LİG'E
Ajansspor'un haberine göre;Eyüpspor'a teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi.
İstanbul ekibi Hagi'yi değerlendirmeye aldı ve ilk görüşme için aday listesine aldı.
KARİYERİ
Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda görev almıştı.
OĞLU DA GELMİŞTİ
Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Zaten insanların sizi bu kadar istemesi, bu kadar sevmesi gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Burada gerçekten çok keyifli karşılandım. Bu da yapacağımız çok iş olduğunun göstergesi. Taraftarlara şunu da net şekilde söyleyebilirim; motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde yüzümü vereceğimden emin olabilirler." demişti.