Gheorghe Multescu kimdir? Samsunspor'un efsane teknik direktörü Gheorghe Multescu hakkında bilinenler

SAMSUNSPOR’da önemli başarılar elde eden Rumen teknik direktör Gheorghe Multescu, 72 yaşında Romanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birkaç gün önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz Perşembe günü durumu kötüleşen Multescu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.



GHEORGHE MULTESCU KİMDİR?

Gheorghe Mulțescu futbol eğitimini 1963 senesinde Rumen futbolunun en güçlü ekiplerinden Steaua Bükreş'in altyapısında aldı. Burada profesyonel takımda oynayabilme yaşına gelince Steaua Bükreş için yetersiz bulundu ve Jiul Petroşani takımına transfer oldu. Bu takımda beklenenden çok daha iyi bir gelişme kaydetti ve takımın değişilmez futbolcularından oldu. 1974 sezonundan itibaren Romanya millî futbol takımına çağrılmaya başlandı. Jiul Petroşani'de oldukça başarılı bir sekiz sene geçirdikten sonra 1979 sezonunda Rumen futbolunun başka bir güçlü takımı ve aynı zamanda Steaua Bükreş'in ezeli rekabet içinde bulunduğu Dinamo București'ye transfer oldu. Burada altı sezon gayet başarılı bir dönem geçirmiştir. 1986 sezonu başında eski takımı olan Jiul Petroşani'ye geri dönmüştür.



Artık ilerleyen yaşından ötürü beklenilen performansı veremez olmuştur ve Jiul Petroşani'de iki sezon oynadıktan sonra 1987 sezonundan itibaren birer sezonluk dönemlerle sırasıyla CSM Suceava, Autobuzul Bükreş ve UTA Arad takımlarında top koşturmuştur. 1988-89 sezonu sonunda UTA Arad takımında jübilesini yapmış ve aktif futbol yaşantısına son noktayı koymuştur.





Gheorghe Mulțescu, futbolculuğa veda ettikten sonra teknik direktör olmaya karar vermiştir. Bir sezonluk bir dinlenme döneminden sonra 1990-91 sezonunda eski futbolcusu olduğu Dinamo București'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştır. Burada bir sezon kaldıktan sonra başka bir Rumen ekibi olan Dacia Unirea Brăila'da bir sezon görev almış ve takımdan ayrılmıştır.



MULTESCU’NUN SAMSUNSPOR KARİYERİ



Samsunspor’da 2 ayrı dönemde teknik direktörlük yapan Multescu, ilk dönemi 1993 – 1997 yılları arasında gerçekleşirken 133 maçta takımın başında sahaya çıktı. Samsunspor tarihinin en önemli başarısı olan Balkan Kupası zaferinin mimarı olan Multescu’nun ikinci dönemi ise kısa sürdü. 2003 yılında Samsunspor’a geri dönen tecrübeli hoca, sadece 6 maçta görev alabildi.



Türkiye’deki kariyerine Samsunspor ile başlayan Multescu, Süper Lig’de ayrıca Kayserispor, Adanaspor, Ankaragücü ve Gaziantepspor’u da çalıştırdı.