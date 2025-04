Gilgeous-Alexander çıldırdı, Thunder kazandı

NBA'de 10 maç yapıldı. Thunder'ın, evi Paycom Center'da Lakers'ı 16 sayı farkla yendiği müsabakada Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 6 asist ve 6 ribauntla oynadı.



Ev sahibi ekipte Jalen Williams da takımının galibiyetine 26 sayılık katkı yaptı.



Dördüncü çeyrekte ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edilen Lakers'ın yıldızlarından Luka Doncic, 23 sayı kaydetti.



Konuk takımın bir diğer yıldızı LeBron James 28 sayı atarken Austin Reaves de rakip potaya 24 sayı bıraktı.



Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı'nda 65 galibiyet, 14 yenilgiyle zirvede yer alıyor. Los Angeles Lakers ise 48 galibiyet, 31 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.



CELTICS, KNICKS'İ UZATMA SONUNDA MAĞLUP ETTİ



Boston Celtics, uzatmaya giden maçta New York Knicks'i deplasmanda 119-117 yendi.



Celtics'te Kristaps Porzingis 34, Jayson Tatum ise 32 sayıyla Madison Square Garden'daki galibiyetinin mimarları oldu.



Knicks'te Karl-Anthony Towns'ın 34 sayı, 14 ribauntluk "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı.



Ev sahibi ekibin bir diğer yıldızı Jalen Brunson da 27 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı.



Üst üste 3. galibiyetini alan Boston Celtics, 59 galibiyet, 20 yenilgiyle Doğu Konferansı'nda 2. sırada bulunurken New York Knicks 50 galibiyet, 29 mağlubiyetle Celtics'in hemen ardında yer alıyor.



SONUÇLAR



Orlando Magic-Atlanta Hawks: 119-112



Indiana Pacers-Washington Wizards: 104-98



Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 135-113



Charlotte Hornets-Memphis Grizllies: 100-124



New York Knicks-Boston Celtics: 117-119 (Uzatmada)



Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 119-114



Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 136-120



Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 110-103



Phoenix Suns-Golden State Warriors: 95-133



Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 122-117