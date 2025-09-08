Gine - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Gine, Cezayir karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Gine - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GİNE - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Gine - Cezayir karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

