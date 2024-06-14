Giovanni van Bornckhorst Beşiktaş'a imzayı attı: Kupalar için savaşan bir takım olacağız

Takımın başında Türkiye Kupası kazanan Serdar Topraktepe'nin Giovanni van Bronckhorst'un teknik ekibinde yer alacağını açıklayan Arat, "Giovanni kendini kanıtlamış bir isimdir. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"KUPALAR İÇİN SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"



Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst, taraftarın gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını söyledi.



Bornckhorst ise şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız. Herkesin katkısına ihtiyacımız var. Kulübü de iyi tanıyan hocamız olacak. Serdar hoca bize çok yardımcı olacaktır. Enerjim çok yüksek.

OYUN PLAN

"Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. İç sahada puan alınması çok zor bir takım olmalıyız. Altyapımız çok güçlü. Semih Kılıçsoy buna örnek. Genç futbolcularımız A takım için çok önemli olacak. Onlarla çalışmam gerekiyor. Beşiktaş'ın altyapı oyuncuları A takımda oynama konusunda çok hevesli ve heyecanlı. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım. Bu takımda çok fazla oyuncu benim istediğim şekilde oynayabilir. Çok net bir oyun tarzımızın olması lazım. Hollanda'da 4-3-3 sistemi içinde büyüdüm. Taktiksel anlamda esnek olmak lazım. Rangers'ta bunu yaptım. Beşiktaş'ta da yapacağım. Çok iyi hocalarla sistem içinde büyüdüm ve geliştim. Şu andan itibaren bir Kartal'ım. Taraftardan biriyim."