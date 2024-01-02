NTV.COM.TR’ye geri dön

Giovanni van Bronckhorst adım adım Beşiktaş'a

Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oluyor. Siyah-beyazlılar Rıdvan Yılmaz'ın eski hocası için milli futbolcudan bilgi aldı.

Giovanni van Bronckhorst adım adım Beşiktaş'a

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, 'la anlaşmak üzere.

Voetbal International'ın haberine göre; 48 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'la son görüşmesi olumlu sonuçlandı.

Bronckhorst, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transfer döneminde takımın başındaydı. Rıdvan, Glasgow’da Bronckhorst ile çalışmıştı.

Beşiktaş Kulübü, kısa süre önce Rıdvan ile konuşup Bronckhorst hakkında bilgi aldı.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;