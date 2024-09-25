Giovanni van Bronckhorst: Ajax'a zor anlar yaşatacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve takım kaptanı Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"ZOR ANLAR YAŞATACAĞIZ"

Biz her rakibi analiz ediyoruz. Ben sadece bir iki formasyona bağlı kalan bir hoca değilim. Yarın Ajax'a göre bir takım çıkartacağız. Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız.

"ÇOK KALİTELİ KADROMUZ VAR"

Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Bu da oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz. Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE BAŞARISIZ OLDU"

Avrupa'da başarılı sonuçlar her ülke için olduğu gibi Türkiye için de çok önemli. Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Çizdiğimiz yolda devam edeceğiz. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz. Ocak ayından sonra Avrupa'da devam etmek istiyoruz.

"TEK PLANIMIZ KAZANMAK"

Hollanda Ligi'ni ve Ajax'ı ciddi şekilde takip ediyorum. Ajax'ı tabii ki tanıyorum. Onları analiz edeceğiz. Hollandalı olduğum için Ajax'ı analiz etmek belki benim için daha kolay. Ancak ben kazanmak istiyorum. Galibiyete açlığım var. Tek planımız kazanmak.

Farioli, topu almak isteyen bir hoca. Bizim kalemize ulaşmak isteyecek ama biz de pres yapmak isteyeceğiz. Yarın iki tane hücum yapan kadro göreceksiniz. Defansını iyi sağlayan ekip, iyi sonuç alacaktır. Bence kilit nokta topu yakalamaktır. Topla en fazla oynayan ekip oyunu domine edecektir. Söylediklerim iki taraf için de geçerli, Ajax topu alırsa da iyi savunma yapmalıyız.

ROTASYON MESAJI

Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu.

ROBIN VAN PERSIE YORUMU

Robin van Persie'ye pozitif bakıyorum. Güzel bir imajı var. Heerenveen olarak AZ Alkmaar'a 9-1 kaybettiler ama bununla başa çıkabilecek bir teknik adam. Onu takip edeceğim.

Mert Günok'un açıklamaları ise şöyle:

"Zor bir maç olacak. Köklü bir geçmişi olan ve Avrupa'da başarılar yakalamış bir takımla oynayacağız. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Çok güzel bir hava var. İyi bir atmosfer olacaktır. Ajax maçına hazırız. Kaleciler ve takımlar için belirli düzen olması tercih edilir. Sürekli aynı oyuncularla oynamak önemli ama yoğun fikstürde bunu sağlamak mümkün değil.

"5 SENE DAHA OYNAMA NİYETİM VAR"

Soru: Her geçen gün daha iyi bir Mert Günok var, bunun formülü nedir?"



Oynamaya geç başlamaya borçluyum. Genç yaşlarımda daha fazla süre alsaydım, daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdim. Bir 5 sene daha oynama niyetim var.



"BİZE ÖZ GÜVEN KAZANDIRDI"

Giovanni van Bronckhorst, bizden istediği her şeyi net bir şekilde söylüyor. İyi bir yolda olmamızın sebebi bu. Sezona kupayla başlamak ve buraya kadar iyi sonuçlarla gelmek de bize öz güven kazandırdı."