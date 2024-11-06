Giovanni van Bronckhorst: Canavar gibi defans yaptık

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Bronckhorst'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Önemli bir galibiyet oldu. 6 puana ulaştı. Son iki maçtan sonra büyük bir adım oldu. Cumartesi gününden sonra önemli bir reaksiyon gösterdik. Bu tarz maçlar kolay değildir. Canavar gibi defans yaptık, oyuncularımdan memnunum.



Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Her maç gelişmek istiyoruz. Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Oyuncularımız geri dönüyor, pazar günü umarım bu bölümü iyi bitiririz."

