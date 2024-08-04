Giovanni van Bronckhorst: Daha fazla gurur duyamazdım

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0'lık bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"BİRKAÇ GÜN KEYFİNİ ÇIKARTACAĞIZ"

"Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız.

"HERKES SİSTEMİN BİR PARÇASI OLDU"

Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu.

"DAHA FAZLA GURUR DUYAMAZDIM"

Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız."