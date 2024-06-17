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Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisi Steven Berghuis'u istiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, eski öğrencisi Steven Berghuis'u kadroya katmak istiyor.

Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisi Steven Berghuis'u istiyor

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan 'ta transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord döneminden eski öğrencisi Steven Berghuis'i kadrosunda görme talebini yönetime iletti.

İLK ADIM ATILDI

Ghezzal'ın ayrılığından doğan boşluğu Berghuis ile doldurmayı planlayan Beşiktaş, transferi gerçekleştirecek uygun koşulları araştırmaya başladı.

Siyah-beyazlılar, makul bir bonservis karşışığında 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak.

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