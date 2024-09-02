Giovanni van Bronckhorst: İkinci golü geç bulduk

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u sahasında Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda fazla pozisyonumuz yoktu. Masuaku ve Gedson ile tehlikeli olduk ama defansif oynayan bir takıma karşı fırsat yaratmak zordur. Golden dolayı mutluydum. İkinci gol hemen gelmedi ama rakibe de fırsat vermedik. Gedson'un golü önemliydi ve 3 puanı aldık.

Öz güvenimiz var, maça da yansıtmaya çalışıyoruz. Her takıma karşı performans göstermeliyiz. Bugün özelinde ikinci golü geç bulduk. Oyuncularıma 'İlk bölümü kayıpsız kapattık, iyi bir ilk bölüm geçirdik' dedim. Milli takımlarına gidecek oyuncularımız var. Önümüzde Trabzonspor maçı var, iki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz.

Oyuncularımın milli takımlarına davet edilmelerinden ötürü çok mutlu oldum. Oyuncularımız, milli takım hocalarına kendini gösteriyor demektir bu. Önümüzde çok maç var, çok çalışacağız. Bir sonraki maçımız en önemli maçımız, yani Trabzonspor maçı."