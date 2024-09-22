Giovanni van Bronckhorst kadroda değişiklik yapmadı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ini değiştirmedi.



Siyah-beyazlılar Eyüpspor maçına; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu ise bekledi.

