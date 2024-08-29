Giovanni van Bronckhorst: Kadromuzun yüzde 90'ı hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maç sonu açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İlk yarıda iyi oynadık, birçok fırsat yakaladık ve rakibe şans vermedik. İkinci yarıya iyi başlayamadık ve bir gol yedik, ama sonra fazla fırsat vermedik.

Savunma anlamında çok daha iyiydi. Takımımızın karakterini gördük, geçişlerde çok etkili ve iyiyiz. Önemli bir gece oldu. Mutlu bir hoca var karşınızda, yarın kuraları bekleyeceğiz.

Kalabalık bir kadromuz vardı. Bunu düzenledik. Kadromuzun yüzde 90'ı hazır. Transferin bitmesine birkaç gün var. Fırsat gelirse kullanırız.

Oyuncularımız gelişmeye açık daha gelişmek için her şeyi yapacağız."