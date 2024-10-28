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Giovanni van Bronckhorst: Kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı." dedi.

Giovanni van Bronckhorst: Kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı

Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-1 mağlup oldukları derbisinin ardından konuştu. 

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir takım oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim.

Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. 

Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar."

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